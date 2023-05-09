Ночной ракетный удар РФ по Харьковской области: глава ОВА сообщил подробности 9 мая, 08:58 Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Харьковской области (Фото:Viktoriia Yakymenko/Reuters)

Поздно вечером 8 мая войска РФ ударили по Харьковской области ракетами С-300.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, «прилеты» шести ракет были зафиксированы в пригороде Харькова в селе Новый Коротич.

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По его словам, все ракеты ударили в землю, поэтому обошлось без жертв и разрушений.

Еще одна ракета С-300 упала в район пгт Солоницевка Харьковского района. Повреждение получила транспортная инфраструктура, произошел пожар в лесопосадке.

В селе Козловка одна из ракет С-300 повредила частный жилой дом.

Ранее сообщалось, что в Харькове и области были слышны взрывы. Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали пригород Харькова.

В ночь на 9 мая РФ также атаковала Украину ракетами. Всего за вечер 8 мая и в ночь на 9 мая удалось сбить 23 из 25 выпущенных ракет.