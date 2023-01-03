Журналист Bild получил ранение во время обстрела войсками РФ Дружковки

3 января, 11:57
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Журналист получил осколочное ранение (Фото:Björn Stritzel/Twitter)

Журналист получил осколочное ранение (Фото:Björn Stritzel/Twitter)

Журналист немецкого издания Bild Бьорн Стрицель получил осколочное ранение во время российского обстрела Дружковки Донецкой области в понедельник, 2 января.

Об этом сообщил главный редактор газеты Йоханнес Бое.

«Репортер Bild Бьорн Стрицель был ранен осколками во время освещения российской агрессии в Украине. Он в безопасности (насколько это возможно), и травма не так уж серьезна. Однако это напоминание о всех трудностях, которые проходят репортеры в Украине, чтобы рассказать правду. Спасибо!» — написал он в своем Twitter.

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Сам репортер сообщил, что он в порядке, у него незначительное ранение лба, вероятно, осколком стекла.

«Обедал, когда произошел взрыв», — добавил он в Twitter.

https://twitter.com/bjoernstritzel/status/1609989991861469187

Издание Bild отмечает, что мощный взрыв произошел в районе Дружковки после 19:00. Там команда репортеров готовила репортаж. В результате взрыва вылетела дверь дома, где находились представители СМИ. Осколки стекла разлетелись по всей комнате.

В непосредственной близости от места взрыва горело дерево. Через два часа после первой атаки войска РФ нанесли по Дружковке новые удары. Их целью могла быть железнодорожная станция.

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2 января россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке Донецкой области. Одна из ракет попала в ледовую арену Альтаир. Повреждены также здания церкви, автовокзала, частные дома.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Дружковка Ракетные удары Журналист Война России против Украины

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