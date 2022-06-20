Удар РФ по Днепропетровской области: количество погибших увеличилось до трех, пожар на нефтебазе тушат почти двое суток — глава ОВА 20 июня, 14:20 Цей матеріал також доступний українською Пожар на нефтебазе тушат 42 часа (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Количество погибших в результате ракетного удара по Новомосковскому району Днепропетровской области 18 июня увеличилось до трех.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Только что спасатели нашли тело третьего погибшего», — написал он в своем Telegram.

По словам главы ОВА, пожар на нефтебазе продолжают тушить уже более 42 часов.

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Вечером 18 июня оккупанты атаковали Днепропетровскую область.

В результате попадания трех ракет была разрушена нефтебаза. Взорвались и загорелись резервуары с мазутом и горючим.

Сообщалось о двух погибших — работнике предприятия и спасателе.







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