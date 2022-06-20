Удар РФ по Днепропетровской области: количество погибших увеличилось до трех, пожар на нефтебазе тушат почти двое суток — глава ОВА
Пожар на нефтебазе тушат 42 часа (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
Количество погибших в результате ракетного удара по Новомосковскому району Днепропетровской области 18 июня увеличилось до трех.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
«Только что спасатели нашли тело третьего погибшего», — написал он в своем Telegram.
По словам главы ОВА, пожар на нефтебазе продолжают тушить уже более 42 часов.
Вечером 18 июня оккупанты атаковали Днепропетровскую область.
В результате попадания трех ракет была разрушена нефтебаза. Взорвались и загорелись резервуары с мазутом и горючим.
Сообщалось о двух погибших — работнике предприятия и спасателе.
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