Конкретное место проведения выставки дронов в Чернигове стало известно за считанные часы до начала — организаторы 19 августа, 14:07 Российская ракета ударила по центру Чернигова утром 19 августа (Фото:REUTERS/Vladyslav Savenok)

Выставка производителей беспилотников в Чернигове анонсировалась заранее, но точное место проведения оставалось секретом почти до начала мероприятия, вскоре после которого произошел ракетный удар РФ.

Об этом написала в Facebook соорганизатор мероприятия, волонтер Мария Берлинская.

Выставка производителей боевых беспилотников Люті пташки в Чернигове проводилась 19 августа при поддержке областных властей. Анонс мероприятия был размещен публично, но не указывалась локация.

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«Конкретное место сообщили лишь зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия. Все данные участников предоставлены соответствующим органам», — утверждает Берлинская.

По ее словам, как только в городе объявили воздушную тревогу, мероприятие остановили и участникам несколько раз объявили о необходимости уйти в укрытие.

«К сожалению, часть людей все равно пошли на улицу. Все, кто пошли в укрытие, целы. Я лично зашла в укрытие за минуту до удара», — рассказала волонтер.

Утром 19 августа РФ атаковала Чернигов баллистической ракетой, она попала в драмтеатр. Сейчас известно о шести погибших.

В момент удара в центре города проходила выставка дронов, сообщили журналисты с места событий.