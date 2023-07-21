РФ ударила ракетами по Черниговской области, поврежден дом культуры 21 июля, 12:06 Последствия ракетного удара РФ по Черниговской области днем 21 июля (Фото:ОК Север)

Днем в пятницу, 21 июля, после объявления масштабной воздушной тревоги войска РФ нанесли ракетные удары по Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram.

В пресс-службе Оперативного командования Север уточнили, что в результате вражеской атаки по одному из населенных пунктов региона повреждено здание местного дома культуры.

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По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Информация уточняется.

Днем 21 июля в восточных, центральных, северных и южных областях была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что войска РФ выпустили по Одесской области противокорабельные ракеты Оникс, в регионе были слышны взрывы. Последствия пока не уточняются.

Взрывы также были и в северных областях Украины.

В ночь на 21 июля войска РФ снова атаковали Одесскую область. Ракеты попали по агропредприятию, есть пострадавшие. Уничтожены около 120 тонн зерновых.

Россияне атакуют юг Украины четвертую ночь подряд. Под ударом — Одесса и Николаев. 19 июля они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.

В результате атаки 20 июля в Одессе погиб один человек, глава ОВА сообщал о восьми пострадавших. В Николаеве — двое погибших и 19 пострадавших.

