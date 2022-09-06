Утренний удар РФ по центру Харькова: оккупанты выпустили ракеты С-300, из-под завалов разрушенного жилого дома спасли троих человек
Ракеты РФ попали по многоэтажке в центре Харькова (Фото:Володимир Тимошко/Facebook)
Из-под завалов разрушенного ударом РФ многоквартирного жилого дома в центре Харькова спасли троих человек.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
«Спасатели разбирают завалы в центре Харькова. Из-под руин жилого дома уже спасли трех человек — двух женщин и мужчину. Предварительно не пострадали», — уточнил он.
Терехов добавил, что спасательные работы продолжаются. Жилой дом сильно пострадал.
Мэр также сообщил, что утром был еще один «прилет» в центральную часть Киевского района Харькова.
В результате атаки войск РФ повреждено административное здание. Информации о пострадавших пока нет.
Глава ГУ полиции в Харьковской области Владимир Тимошко опубликовал фото разрушенного жилого дома в Киевском районе города.
«Очередное преступление российских убийц. Утренний мирный Харьков содрогнулся от мощных взрывов. Российские ракеты попали в жилую многоэтажку», — написал он в Facebook.
В прокуратуре Харьковской области уточнили, что оккупанты выпустили по центру Харькова ракеты С-300 с территории Белгородской области РФ.
Снаряды полностью разрушили три этажа жилого дома. Идет ликвидация пожара и разбор завалов.
Утром 6 сентября войска РФ нанесли ракетные удары по центру Харькова, попав в гражданские объекты.
Перед этим ночью оккупанты обстреляли Индустриальный район областного центра. В результате атаки погибла женщина.
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