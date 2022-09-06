Утренний удар РФ по центру Харькова: оккупанты выпустили ракеты С-300, из-под завалов разрушенного жилого дома спасли троих человек

6 сентября, 11:38
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Ракеты РФ попали по многоэтажке в центре Харькова (Фото:Володимир Тимошко/Facebook)

Ракеты РФ попали по многоэтажке в центре Харькова (Фото:Володимир Тимошко/Facebook)

Из-под завалов разрушенного ударом РФ многоквартирного жилого дома в центре Харькова спасли троих человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

«Спасатели разбирают завалы в центре Харькова. Из-под руин жилого дома уже спасли трех человек — двух женщин и мужчину. Предварительно не пострадали», — уточнил он.

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Терехов добавил, что спасательные работы продолжаются. Жилой дом сильно пострадал.

Мэр также сообщил, что утром был еще один «прилет» в центральную часть Киевского района Харькова.

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В результате атаки войск РФ повреждено административное здание. Информации о пострадавших пока нет.

Глава ГУ полиции в Харьковской области Владимир Тимошко опубликовал фото разрушенного жилого дома в Киевском районе города.

https://www.youtube.com/watch?v=oZhM10tKij4

«Очередное преступление российских убийц. Утренний мирный Харьков содрогнулся от мощных взрывов. Российские ракеты попали в жилую многоэтажку», — написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/v.timoshko/posts/pfbid0M1uxLivF3gh1qenQreo1xvnKWBiv4Gj2mU7pUwMQVhYaHQVn3K4XKkP8ABN2dPSFl

В прокуратуре Харьковской области уточнили, что оккупанты выпустили по центру Харькова ракеты С-300 с территории Белгородской области РФ.

Снаряды полностью разрушили три этажа жилого дома. Идет ликвидация пожара и разбор завалов.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid03PVJXM6BehU8w2WXnThZpZiqPhkwQpHhW3Utwf745zkjZCJq31yxActnvHA6QESSl

Утром 6 сентября войска РФ нанесли ракетные удары по центру Харькова, попав в гражданские объекты.

Перед этим ночью оккупанты обстреляли Индустриальный район областного центра. В результате атаки погибла женщина.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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