В результате ракетного удара РФ по Броварам никто не пострадал — мэр 17 апреля, 15:52 Цей матеріал також доступний українською Российская ракета (иллюстративное фото) (Фото:Цензор.нет)

В результате ракетного удара войск РФ по городу Бровары Киевской области 17 апреля, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

По его словам, сейчас идет работа по ликвидации последствий ракетной атаки.

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В результате атаки произошло повреждение объектов городской инфраструктуры, из-за которого возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением в городе.

Осталась без света часть домов по улицам: Броварской Сотни, Владимира Великого, Гагарина, Героев Небесной Сотни, Киевская, Короленко, Марии Лагуновой, бульв. Независимости, Олимпийская, Поповича, Сергея Москаленко, Симона Петлюры, Симоненко, Шевченко.

«В настоящее время в Броварах задействованы все соответствующие службы для ликвидации последствий вражеской атаки. Ситуация постепенно налаживается, производим аварийные переключения, чтобы обеспечить электроснабжение по всему городу. Также исправляем ситуацию по водоснабжению и водоотводу, что тоже требует определенного времени. В городе работают все бюветы», — сообщил Сапожко.

Ранее сообщалось, что утром 17 апреля российские войска совершили ракетные обстрелы Броваров Киевской области.



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