В результате ракетного удара РФ по Броварам никто не пострадал — мэр
Российская ракета (иллюстративное фото) (Фото:Цензор.нет)
В результате ракетного удара войск РФ по городу Бровары Киевской области 17 апреля, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.
По его словам, сейчас идет работа по ликвидации последствий ракетной атаки.
В результате атаки произошло повреждение объектов городской инфраструктуры, из-за которого возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением в городе.
Осталась без света часть домов по улицам: Броварской Сотни, Владимира Великого, Гагарина, Героев Небесной Сотни, Киевская, Короленко, Марии Лагуновой, бульв. Независимости, Олимпийская, Поповича, Сергея Москаленко, Симона Петлюры, Симоненко, Шевченко.
«В настоящее время в Броварах задействованы все соответствующие службы для ликвидации последствий вражеской атаки. Ситуация постепенно налаживается, производим аварийные переключения, чтобы обеспечить электроснабжение по всему городу. Также исправляем ситуацию по водоснабжению и водоотводу, что тоже требует определенного времени. В городе работают все бюветы», — сообщил Сапожко.
Ранее сообщалось, что утром 17 апреля российские войска совершили ракетные обстрелы Броваров Киевской области.
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