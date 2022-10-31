Массированный ракетный удар РФ: над Киевом поднимаются густые клубы черного дыма — видео 31 октября, 12:08 В результате удара РФ часть Киева осталась без света и воды (Фото:Скриншот видео t.me/nvua_official)

В результате прилета по Киеву во время массированной ракетной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины над городом поднимаются густые клубы черного дыма.

Соответствующее видео было обнародовано в понедельник, 31 октября, в соцсетях.

В то же время, какой именно из объектов городской инфраструктуры стали целью российского удара, не сообщается.

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По словам столичного мэра Виталия Кличко, в результате ракетной атаки часть города осталась без света и воды.

«Из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения… Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тысяч квартир Киева, которые остались без света», — рассказал он у себя в соцсетях.

В понедельник утром, 31 октября, ВС РФ нанесли удары по целому ряду украинских регионов.



Их целью было уничтожение инфраструктурных объектов в Киеве, а также в Харьковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой и Запорожской областях.

Кремлевский режим выпустил по Украине десятки ракет, в результате чего начались перебои со светом и водой, а в Офисе президента Владимира Зеленского предупредили, что из-за повреждений критической инфраструктуре в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.