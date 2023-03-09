Массированный ракетный удар РФ: в Кировоградской области попадание в объект энергетики, в Сумской области три «прилета»
Спасатели ликвидируют последствия ракетных атак РФ по Украине (Фото:ДСНС)
Во время массированной атаки РФна Украину в ночь на четверг, 9 марта, оккупанты нанесли ракетный удар по Кировградской области.
Как сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, зафиксировано попадание в объект энергетики в Кропивницком районе.
Соответствующие службы работают на месте. Обошлось без погибших и пострадавших.
В Шостке Сумской области утром было зафиксировали три «прилета».
В пресс-службе Сумской ОВА сообщили, что есть попадание в одно из предприятий города. Повреждены также жилые дома. Предварительно — без жертв.
В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.
Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь шахедов, почти половину удалось сбить.
В Киеве, Днепропетровской, Одесской и Житомирской областях есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
Во Львовской области ракета упала в жилом секторе, пять человек погибли.
По Харькову нанесли около 15 ударов.