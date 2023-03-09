Массированный ракетный удар РФ: в Кировоградской области попадание в объект энергетики, в Сумской области три «прилета»

9 марта, 10:38
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Спасатели ликвидируют последствия ракетных атак РФ по Украине (Фото:ДСНС)

Спасатели ликвидируют последствия ракетных атак РФ по Украине (Фото:ДСНС)

Во время массированной атаки РФна Украину в ночь на четверг, 9 марта, оккупанты нанесли ракетный удар по Кировградской области.

Как сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, зафиксировано попадание в объект энергетики в Кропивницком районе.

Соответствующие службы работают на месте. Обошлось без погибших и пострадавших.

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В Шостке Сумской области утром было зафиксировали три «прилета».

В пресс-службе Сумской ОВА сообщили, что есть попадание в одно из предприятий города. Повреждены также жилые дома. Предварительно — без жертв.

В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь шахедов, почти половину удалось сбить.

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В Киеве, Днепропетровской, Одесской и Житомирской областях есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Во Львовской области ракета упала в жилом секторе, пять человек погибли.

По Харькову нанесли около 15 ударов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Сумская область Кировоградская область Ракетные удары Война России против Украины

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