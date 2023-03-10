Последствия ракетного удара РФ по Харькову: почти половина города до сих пор без электроэнергии 10 марта, 10:59 9 марта РФ выпустила по Харькову более десяти ракет, спасатели ликвидировали последствия (Фото:ГСЧС)

Ситуация с энергоснабжением в Харькове после ракетного удара РФ в ночь на 9 марта остается сложной, без света почти половина города.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, в Харькове уже заживлена критическая инфраструктура, почти полностью восстановлено водоснабжение. Энергетики возвращают электроэнергию поэтапно.

Видео дня

В городе не запустили электротранспорт, так как пока нет достатчного напряжения.

Харьковская область заживлена на 90%.

Синегубов добавил, что российские оккупанты продолжили обстреливать пограничные населенные пункты области 10 марта.

Идет артобстрел Ольховатки Купянского района. Под огнем снова социальные объекты. Поврежден центр социально-психологической реабилитации детей и школа.

В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев и Харьков, прогремели взрывы.

Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь БПЛА Shahed, почти половину удалось сбить. Во время атаки российские войска применили шесть ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал, которые не может перехватить украинская ПВО.

По Харькову враг выпустил 11 ракет С-300, в областном центре не было воды и тепла.