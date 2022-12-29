Обломки сбитой над Одесской областью российской ракеты попали в жилой дом — ОП 29 декабря, 09:47 РФ атакует Одесскую область, в регионе работает украинская ПВО (Фото:Sergey Pivovarov/File Photo/Reuters)

В Одесской области обломки сбитой российской ракеты во время массированной атаки РФ на Украину утром в четверг, 29 декабря, попали в жилой дом в селе Степовое.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram.

«Обломки крылатой ракеты попали в жилой дом. Последствия уточняются», — отметил он.

Видео дня

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. По всей стране уже работает ПВО.

В Харькове, Киеве, Львове раздаются взрывы. В ряде городов есть попадания российских ракет.

В соцсетях также сообщают о взрывах в Одессе.

Читайте также: Украинская ПВО сбила уже около восьми российских ракет

По данным украинской власти, Россия уже выпустила по Украине более 120 ракет. Сообщается о новых пусках.