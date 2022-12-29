Обломки сбитой над Одесской областью российской ракеты попали в жилой дом — ОП

29 декабря, 09:47
Поделиться:
РФ атакует Одесскую область, в регионе работает украинская ПВО (Фото:Sergey Pivovarov/File Photo/Reuters)

РФ атакует Одесскую область, в регионе работает украинская ПВО (Фото:Sergey Pivovarov/File Photo/Reuters)

В Одесской области обломки сбитой российской ракеты во время массированной атаки РФ на Украину утром в четверг, 29 декабря, попали в жилой дом в селе Степовое.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram.

«Обломки крылатой ракеты попали в жилой дом. Последствия уточняются», — отметил он.

Видео дня

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. По всей стране уже работает ПВО.

В Харькове, Киеве, Львове раздаются взрывы. В ряде городов есть попадания российских ракет.

Читайте также:
Ракетная атака на столицу. В Киеве обломки ракет повредили два частных дома, детскую площадку и предприятие — КМВА

В соцсетях также сообщают о взрывах в Одессе.

Читайте также:
Украинская ПВО сбила уже около восьми российских ракет

По данным украинской власти, Россия уже выпустила по Украине более 120 ракет. Сообщается о новых пусках.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесская область Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X