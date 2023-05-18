В Кировоградской области взорвалась боевая часть сбитой российской ракеты, обломки беспилотника попали в один из объектов 18 мая, 10:54 Силы украинской ПВО сбили российскую ракету в Кировоградской области, но взорвалась ее боевая часть (Фото:Воздушное командование Восток/Facebook)

Во время атаки РФ на Украину в ночь на четверг, 18 мая, силы украинской ПВО сбили российскую крылатую ракету в Кировоградской области и беспилотник.

Как сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram, ракету сбили над Александрийским районом. Ее боевая часть взорвалась на территории частного дома, взрывной волной повреждены три жилых дома.

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По словам Райковича, обошлось без пострадавших.

Он добавил, что обломки сбитого беспилотника попали в один из объектов на территории региона.

В течение нескольких часов спасательные подразделения тушили пожар. Эвакуированы жители окрестных дворов. Погибших и травмированных нет.

РФ осуществила девятую атаку на Украину и Киев с начала мая.

В столице зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе — там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.

В Одесской области россияне атаковали промышленный объект: один человек погиб, двое получили ранения.

В Хмельницкой области есть попадание в объект инфраструктуры.



Силы ПВО уничтожили 29 из 30 запущенных врагом ракет. Также оккупанты запускали беспилотники.