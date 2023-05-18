Перед ночной ракетной атакой оккупанты пытались обмануть украинских военных: Гуменюк раскрыла детали 18 мая, 13:32 Ракетоносители РФ в Черном море, оккупанты осуществляют пуски по Украине (Фото:Минобороны РФ)

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала, как российские оккупанты пытались обмануть украинских военных во время ночной ракетной атаки в ночь на четверг, 18 мая.

В эфире 24 канала она сообщила, что незадолго до начала обстрелов все вражеские ракетоносители были заведены в пункты базирования.

«Перед этой атакой все ракетоносители были заведены в пункты базирования и не находились в акватории. Непосредственно перед нанесением удара надводный ракетоноситель вышел в зону пуска на дежурство в Черное море и выпустил Калибры», — уточнила Гуменюк.

Видео дня

Она также сообщила подробности удара по промышленному объекту в Одесской области, в результате которого погиб охранник.

«Они выискивают такие объекты, которые их коротковолновому мозгу кажутся базами чего-то. На самом деле им даже невдомек, что в развитой стране есть логистические склады. Например, те же зерновые терминалы, ангары, в которых может храниться зерно и т, чем Украина кормит целый мир», — резюмировала представительница ВСУ.

В ночь на 18 мая РФ осуществила девятую атаку на Украину и Киев с начала мая.

В столице зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе — там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.

В Одесской области россияне атаковали промышленный объект: один человек погиб, двое получили ранения.

В Хмельницкой области есть попадание в объект инфраструктуры.



Силы ПВО уничтожили 29 из 30 запущенных врагом ракет. Также оккупанты запускали беспилотники.