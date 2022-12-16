Удары РФ по объектам энергетики: в Днепропетровской области ранены три работника электроподстанций 16 декабря, 14:32 На объектах энергетической инфраструктуры Днепропетровской области серьезные разрушения в результате ракетных атак РФ (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В результате ракетных ударов войск РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области в пятницу, 16 декабря, ранения получили три работника электроподстанций.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, ракеты российских оккупантов попали по объектам энергетики в разных районах области, в частности, в Никопольском и Криворожском. Есть серьезные разрушения.

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Все пострадавшие доставлены в больницу.

Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей на востоке и юге страны, а также в центре, есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры.

В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском. Метро на время воздушной тревоги работало как укрытие.

Часть областей Украины и крупных городов остались без электроэнергии, в Киеве перебои с водоснабжением. До конца дня в украинской столице также не будут ездить поезда метро.

Российские оккупанты также нанесли ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. В результате был полностью разрушен один из подъездов, погибли два человека, еще восемь получили ранения. Среди пострадавших — четверо детей. Под завалами еще могут находиться люди.

16 декабря Россия выпустила по украинским городам 76 ракет, 60 из них удалось сбить.