Последствия ракетного удара РФ по Киевской области: поврежден объект инфраструктуры и частные дома, есть раненые 16 декабря, 14:53 Правоохранители документируют последствия ракетных атак РФ (Фото:Andrii Nebytov/Telegram)

В результате ракетных ударов РФ по Киевской области в пятницу, 16 декабря, был поврежден объект критической инфраструктуры и частный сектор, ранены три человека.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

По его словам, один человек находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь.

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На местах работают экстренные службы.

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В регионе действуют экстренные отключения электричества. При этом больницы и критическая инфраструктура функционирует на генераторах.

В некоторых громадах есть перебои со связью, водо- и теплоснабжением. Коммунальные службы и энергетики работают в усиленном режиме.

Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей на востоке и юге страны, а также в центре, есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры.

В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском. Метро на время воздушной тревоги работало как укрытие.

Часть областей Украины и крупных городов остались без электроэнергии, в Киеве перебои с водоснабжением. До конца дня в украинской столице также не будут ездить поезда метро.

Российские оккупанты также нанесли ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. В результате был полностью разрушен один из подъездов, погибли два человека, еще восемь получили ранения. Среди пострадавших — четверо детей. Под завалами еще могут находиться люди.

16 декабря Россия выпустила по украинским городам 76 ракет, 60 из них удалось сбить.



