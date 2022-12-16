РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Житомирской области
Спасатели ликвидируют последствия ударов РФ по инфраструктуре Украины (Фото:ГСЧС)
В пятницу, 16 декабря, войска РФ нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Коростене Житомирской области.
Об этом сообщили в местном горсовете в Telegram со ссылкой на мэра города Владимира Москаленко.
По его словам, в результате ракетной атаки вероятно долгое отсутствие энергоснабжения.
На территории громады функционируют Пункты несокрушимости, где можно зарядить гаджеты и согреться.
Другие подробности о последствиях атаки не сообщаются.
Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей работало ПВО, в Харьковской и Днепропетровской областях попадание в инфраструктурные объекты.
В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском.
Часть областей Украины и крупных городов остались без электроэнергии, в Киеве перебои с водоснабжением.