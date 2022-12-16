РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Житомирской области 16 декабря, 11:46 Спасатели ликвидируют последствия ударов РФ по инфраструктуре Украины (Фото:ГСЧС)

В пятницу, 16 декабря, войска РФ нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Коростене Житомирской области.

Об этом сообщили в местном горсовете в Telegram со ссылкой на мэра города Владимира Москаленко.

По его словам, в результате ракетной атаки вероятно долгое отсутствие энергоснабжения.

Видео дня

На территории громады функционируют Пункты несокрушимости, где можно зарядить гаджеты и согреться.

Другие подробности о последствиях атаки не сообщаются.

Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей работало ПВО, в Харьковской и Днепропетровской областях попадание в инфраструктурные объекты.

В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском.

Часть областей Украины и крупных городов остались без электроэнергии, в Киеве перебои с водоснабжением.

Читайте также: Глава Минэнерго сообщил о повреждения энергообъектов на востоке и юге Украины