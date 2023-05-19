РФ нанесла ракетный удар под Харьковом, беспилотники оккупантов атаковали Покровск: есть жертвы и разрушения 19 мая, 10:56 Последствия ракетного удара РФ по селу Циркуны под Харьковом (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Войска РФ продолжают обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты в ряде областей Украины.

Вечером 18 мая и в ночь на пятницу, 19 мая, российские оккупанты наносили удары из артиллерии по Николаевской области.

Как сообщил глава ОВА Виталий Ким в своем Telegram, в акватории Очаковской громады после атак разрушений и пострадавших нет.

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В одном из населенных пунктов Степовской громады войска РФ обстреляли агропредприятие. В результате атаки была повреждена техника и здание предприятия. Кроме того, взрывной волной повреждены учебное заведение и частные дома. Обошлось без пострадавших.

В Харьковской области оккупанты нанесли ракетный удар по селу Циркуны под Харьковом. Погиб гражданский, еще двое мужчин получили ранения. В селе разрушены два частных жилых дома, еще 13 домов повреждены.

Фото: Олег Синегубов/Telegram

В селе Тешенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены здания, имущество и техника фермерского хозяйства.

В Волчанске Чугуевского района повреждены жилые дома и объект гражданской инфраструктуры.

В Донецкой области за минувшие сутки россияне убили двоих мирных жителей, еще девять человек получили ранения.

Как сообщил глава ОВА Павел Кириленко, ночью россияне ударили беспилотниками по Покровску, было зафиксировано попадание в складские помещения.

В населенных пунктах региона в результате обстрелов повреждены жилые дома и коммуникации.

Фото: Павел Кириленко/Telegram

По Херсонской области враг выпустил 287 снарядов, а Херсон обстрелял дважды.

Глава ОВА Александр Прокудин рассказал, что снаряды попали в два медучреждения и в одно заведение культуры в областном центре. В регионе в результате атак российских оккупантов ранения получили два человека.

В Запорожской области противник бил из артиллерии и РСЗО.

За сутки там повреждены 25 гражданских объектов, войска РФ разрушают жилые кварталы.

В Сумской области ночью и утром 19 мая россияне совершили 7 обстрелов приграничья. Зафиксировано 28 взрывов. Обстрелам подвреглись три громады.

В ночь на 19 мая российские оккупанты снова осуществили массированную атаку на Украину, для Киева это уже десятая попытка удара с начала мая.

РФ запустила 22 дрона-камикадзе и шесть крылатых ракет Калибр. Силы ПВО уничтожили 16 Шахедов и три вражеские ракеты.

В результате удара оккупантов по Кривому Рогу повреждено частное промышленное предприятие, есть пострадавшие.