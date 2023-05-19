РФ нанесла ракетный удар под Харьковом, беспилотники оккупантов атаковали Покровск: есть жертвы и разрушения
Последствия ракетного удара РФ по селу Циркуны под Харьковом (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
Войска РФ продолжают обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты в ряде областей Украины.
Вечером 18 мая и в ночь на пятницу, 19 мая, российские оккупанты наносили удары из артиллерии по Николаевской области.
Как сообщил глава ОВА Виталий Ким в своем Telegram, в акватории Очаковской громады после атак разрушений и пострадавших нет.
В одном из населенных пунктов Степовской громады войска РФ обстреляли агропредприятие. В результате атаки была повреждена техника и здание предприятия. Кроме того, взрывной волной повреждены учебное заведение и частные дома. Обошлось без пострадавших.
В Харьковской области оккупанты нанесли ракетный удар по селу Циркуны под Харьковом. Погиб гражданский, еще двое мужчин получили ранения. В селе разрушены два частных жилых дома, еще 13 домов повреждены.
В селе Тешенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены здания, имущество и техника фермерского хозяйства.
В Волчанске Чугуевского района повреждены жилые дома и объект гражданской инфраструктуры.
В Донецкой области за минувшие сутки россияне убили двоих мирных жителей, еще девять человек получили ранения.
Как сообщил глава ОВА Павел Кириленко, ночью россияне ударили беспилотниками по Покровску, было зафиксировано попадание в складские помещения.
В населенных пунктах региона в результате обстрелов повреждены жилые дома и коммуникации.
По Херсонской области враг выпустил 287 снарядов, а Херсон обстрелял дважды.
Глава ОВА Александр Прокудин рассказал, что снаряды попали в два медучреждения и в одно заведение культуры в областном центре. В регионе в результате атак российских оккупантов ранения получили два человека.
В Запорожской области противник бил из артиллерии и РСЗО.
За сутки там повреждены 25 гражданских объектов, войска РФ разрушают жилые кварталы.
В Сумской области ночью и утром 19 мая россияне совершили 7 обстрелов приграничья. Зафиксировано 28 взрывов. Обстрелам подвреглись три громады.
В ночь на 19 мая российские оккупанты снова осуществили массированную атаку на Украину, для Киева это уже десятая попытка удара с начала мая.
РФ запустила 22 дрона-камикадзе и шесть крылатых ракет Калибр. Силы ПВО уничтожили 16 Шахедов и три вражеские ракеты.
В результате удара оккупантов по Кривому Рогу повреждено частное промышленное предприятие, есть пострадавшие.