Россия нанесла ракетный удар по Житомирской области: есть уничтоженные здания и пострадавшие
РФ нанесла удар по Житомирской области (Фото:ГСЧС)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Ставище в Житомирской области.
Как сообщили в ГСЧС, в результате удара по административным зданиям, пострадали четыре человека и предварительно уничтожены семь зданий.
Проводятся поиски.
От ГСЧС привлечены 12 человек и две единицы техники.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.