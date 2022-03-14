Россия нанесла ракетный удар по Житомирской области: есть уничтоженные здания и пострадавшие

14 марта, 08:08
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РФ нанесла удар по Житомирской области (Фото:ГСЧС)

РФ нанесла удар по Житомирской области (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Ставище в Житомирской области.

Как сообщили в ГСЧС, в результате удара по административным зданиям, пострадали четыре человека и предварительно уничтожены семь зданий.

Проводятся поиски.

От ГСЧС привлечены 12 человек и две единицы техники.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Житомирская область Война России против Украины

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