Появилось видео с последствиями ракетного удара РФ по многоквартирному дому в Николаеве
Ракета пробила сразу три этажа здания (Фото:Коллаж НВ)
В соцсетях появилось видео с последствиями ракетного удара по четырехэтажному жилому дому в Николаеве, нанесенного войсками РФ в среду, 15 июня.
Соответствующие кадры обнародовал у себя в Telegram-канале глава ОВА Виталий Ким.
На них видно, что ракета пробила сразу три этажа здания.
Кроме того, как сообщает Ким, в результате удара пострадали пять мирных жителей, в том числе пожилая женщина.
В то же время состояние потерпевших не уточняется.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.