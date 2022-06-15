Появилось видео с последствиями ракетного удара РФ по многоквартирному дому в Николаеве 15 июня, 16:34 Цей матеріал також доступний українською Ракета пробила сразу три этажа здания (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео с последствиями ракетного удара по четырехэтажному жилому дому в Николаеве, нанесенного войсками РФ в среду, 15 июня.

Соответствующие кадры обнародовал у себя в Telegram-канале глава ОВА Виталий Ким.

На них видно, что ракета пробила сразу три этажа здания.

Кроме того, как сообщает Ким, в результате удара пострадали пять мирных жителей, в том числе пожилая женщина.

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В то же время состояние потерпевших не уточняется.

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