Появилось видео с последствиями ракетного удара РФ по многоквартирному дому в Николаеве

15 июня, 16:34
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Ракета пробила сразу три этажа здания (Фото:Коллаж НВ)

Ракета пробила сразу три этажа здания (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео с последствиями ракетного удара по четырехэтажному жилому дому в Николаеве, нанесенного войсками РФ в среду, 15 июня.

Соответствующие кадры обнародовал у себя в Telegram-канале глава ОВА Виталий Ким.

На них видно, что ракета пробила сразу три этажа здания.

Кроме того, как сообщает Ким, в результате удара пострадали пять мирных жителей, в том числе пожилая женщина.

Видео дня

В то же время состояние потерпевших не уточняется.

https://www.youtube.com/embed/svcoHwSZ4Wg
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Война России против Украины Ракетный удар

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