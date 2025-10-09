«Железо и здания можно восстановить». В компании Baykar сделали заявление о будущем завода в Киеве после ударов РФ

Гендиректор Baykar Халюк Байрактар заявил, что завод по изготовлению беспилотников в Украине продолжат строить (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Строительство завода по производству беспилотников Baykar в Украине будет продолжаться, несмотря на обстрелы со стороны российских войск. Об этом в интервью агентству Укринформ заявил генеральный директор компании Халюк Байрактар.

В ночь на 28 августа российские войска в четвертый раз за последние полгода нанесли ракетный удар по предприятию по производству турецких дронов Bayraktar в Киеве. Соучредитель ОО Варта-1 и депутат Львовского городского совета 8-го созыва Игорь Зинкевич тогда сообщил, что на предприятии зафиксировано два попадания. Российский удар нанес серьезные повреждения производственным мощностям завода.

«Прежде всего эта атака стала еще одним свидетельством той жестокости, с которой украинскому народу приходится мужественно сталкиваться ежедневно», — подчеркнул Байрактар.

Он также отметил, что главным приоритетом для него остается безопасность украинцев. По словам Байрактара, во время атаки никто не пострадал.

«Железо, бетон и здания можно восстановить. То, что действительно имеет значение — это наша воля и вера в этот проект. Ни одна ракета не способна повредить нашей дружбе», — заявил гендиректор Bayraktar.

Руководитель компании также сообщил, что российская атака не повлияла на планы Bayraktar — после оценки убытков строительство завода продолжается по установленному графику.

Baykar — лидер турецкого оборонного и аэрокосмического экспорта. Компания известна своими ударными БпЛА Bayraktar, которые стали самыми экспортируемыми боевыми дронами в мире. Сейчас Baykar имеет экспортные соглашения с более чем 30 странами.

В июле 2023 года сообщалось, что в Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar.

Халюк Байрактар заявлял, что на заводе планируют производить всю номенклатуру беспилотников компании: TB2, Akıncı и Kizilelma.

В конце июня 2023 года компания Baykar получила лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci в Украине.

В июле 2024 года посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что завод по производству турецких беспилотников полноценно заработает в Украине после окончания войны с Россией.

В октябре 2024 года стало известно о том, что строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине планируют завершить в 2025 году.