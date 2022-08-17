Ракетный удар по Затоке. Разрушена база отдыха и несколько зданий, пострадали четыре человека — глава Одесской ОВА

17 августа, 20:38
Российские оккупанты атаковали ракетами Одесскую область (Фото:Оперативное командование Юг)

Российские оккупанты атаковали ракетами Одесскую область (Фото:Оперативное командование Юг)

В результате ракетного удара по Затоке в Одесской области пострадали четыре человека, сообщил глава ОВА Максим Марченко.

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Во время вечернего видеообращения он рассказал, что россияне нанесли два удара ракетами по Одесской области.

«К сожалению, есть четыре раненых. Уничтожена база отдыха и несколько зданий дачного кооператива», — сказал он.

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В ночь на среду, 17 августа, российские оккупанты атаковали ракетами Одесскую область. По данным ОК Юг, область атаковали самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22.

Прокуратура уточняла, что оккупанты нанесли удар по курортному городу Затока.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Одесская область Российская агрессия Затока

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