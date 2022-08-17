Ракетный удар по Затоке. Разрушена база отдыха и несколько зданий, пострадали четыре человека — глава Одесской ОВА
Российские оккупанты атаковали ракетами Одесскую область (Фото:Оперативное командование Юг)
В результате ракетного удара по Затоке в Одесской области пострадали четыре человека, сообщил глава ОВА Максим Марченко.
Во время вечернего видеообращения он рассказал, что россияне нанесли два удара ракетами по Одесской области.
«К сожалению, есть четыре раненых. Уничтожена база отдыха и несколько зданий дачного кооператива», — сказал он.
В ночь на среду, 17 августа, российские оккупанты атаковали ракетами Одесскую область.
Прокуратура уточняла, что оккупанты нанесли удар по курортному городу Затока.
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