Удар РФ по Запорожью: оккупанты выпустили десять ракет С-300, начались пожары, повреждена ЛЭП 27 сентября, 10:22 Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Запорожья (Фото:Александр Старух/Telegram)

В ночь на вторник, 27 сентября, войска РФ выпустили по Запорожью десять ракет С-300.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

«Враг снова попал десятью ракетами С300 в объекты инфраструктуры областного центра. На местах поражений возникли пожары. Там работают спасатели», — отметил он.

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По словам Старуха, в результате вражеской атаки повреждена линия электропередач. Профильные службы уже восстанавливают сеть.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Войска РФ ударили по Запорожью в ночь на 27 сентября. Накануне в результате ракетной атаки РФ повреждения получили жилые дома, в которых вылетели окна. Также были повреждены образовательное учреждение и заведение здравоохранения.