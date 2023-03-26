Ракетный удар по домам в Запорожье. В больнице скончался еще один пострадавший 26 марта, 14:52 Последствия вражеского ракетного удара по многоэтажке (Фото:REUTERS/Stringer)

Скончался еще один пострадавший в результате ракетного удара РФ по многоэтажкам в Запорожье в среду, 22 марта.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, пишет Укринформ.

«Количество погибших в результате террористической атаки 22 марта увеличилось: в больнице скончался парень 2004 г. р.», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что врачи двое суток боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось. У пациента была открытая черепно-мозговая травма.

Днем 22 марта Россия начала массово обстреливать Запорожье — жилые кварталы и остров Хортица. По данным Воздушных сил, оккупанты нанесли удар из реактивной артиллерии.

В Офисе генпрокурора сообщили, что россияне выпустили по городу шесть ракет, одна из них попала в угол между двумя многоэтажками, частично разрушив квартиры, балконы и повредив крыши. Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Генштабе ВСУ заявили, что в жилой дом попало две ракеты.

Тогда погиб один человек.

Впоследствии стало известно, что в больницах Запорожья находится 21 пострадавший.