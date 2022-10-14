Обстрел Запорожья: оккупанты ударили ракетами С-300, есть попадание в объекты инфраструктуры

14 октября, 07:47
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Оккупанты атаковали Запорожье ракетами С-300 (Фото:t.me/starukhofficial)

Оккупанты атаковали Запорожье ракетами С-300 (Фото:t.me/starukhofficial)

Рано утром в пятницу, 14 октября, российские оккупанты ударили по Запорожью ракетами С-300.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, всего по городу войска РФ выпустили три ракеты.

Зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, в результате чего возникли пожары. Там уже работают спасатели.

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По предварительной информации, пострадавших нет.

Старух также предупредил о возможных повторных ракетных атаках.

Российские оккупанты регулярно наносят удары по Запорожью. Чаще всего для ударов по мирному населению используют ЗРК С-300.

В результате российских обстрелов за последние две недели погибли более 70 мирных жителей Запорожья.

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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