Обстрел Запорожья: оккупанты ударили ракетами С-300, есть попадание в объекты инфраструктуры
Оккупанты атаковали Запорожье ракетами С-300 (Фото:t.me/starukhofficial)
Рано утром в пятницу, 14 октября, российские оккупанты ударили по Запорожью ракетами С-300.
Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По его словам, всего по городу войска РФ выпустили три ракеты.
Зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, в результате чего возникли пожары. Там уже работают спасатели.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Старух также предупредил о возможных повторных ракетных атаках.
Российские оккупанты регулярно наносят удары по Запорожью. Чаще всего для ударов по мирному населению используют ЗРК С-300.
В результате российских обстрелов за последние две недели погибли более 70 мирных жителей Запорожья.