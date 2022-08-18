Ракетный удар по Запорожью: есть погибшая и пострадавшие 18 августа, 12:34 В результате ракетного удара по Запорожью погибла женщина, еще три человека пострадали (Фото:ГСЧС)

В результате ночного ракетного удара российских оккупантов по Запорожью погибла женщина, еще три человека пострадали.



Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Жителей города призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и уходить в укрытие.

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В ночь на 18 августа оккупанты из реактивных систем залпового огня ударили по Запорожью.

Четыре ракеты попали в инфраструктурный объект. Есть незначительные разрушения.

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