Ракетный удар по Запорожью: есть погибшая и пострадавшие
В результате ракетного удара по Запорожью погибла женщина, еще три человека пострадали (Фото:ГСЧС)
В результате ночного ракетного удара российских оккупантов по Запорожью погибла женщина, еще три человека пострадали.
Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Жителей города призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и уходить в укрытие.
В ночь на 18 августа оккупанты из реактивных систем залпового огня ударили по Запорожью.
Четыре ракеты попали в инфраструктурный объект. Есть незначительные разрушения.
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