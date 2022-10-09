Число погибших в результате российского обстрела Запорожья 6 октября возросло 9 октября, 18:48 Разрушенный в результате российского ракетного удара 6 октября жилой дом в Запорожье (Фото:REUTERS)

Число погибших в результате ракетного удара России по Запорожью 6 октября возросло до 20 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух 9 октября в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела, который враг совершил по городу в четверг, погибли 20 украинцев», — говорится в его сообщении.

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Накануне в эфире телемарафона Старух сообщал, что число погибших в результате этого удара возросло до 18 человек.

В ночь на 9 октября Россия нанесла новый удар по жилым кварталам Запорожья, с применением 20 самолетов и ЗРК С-300. На данный момент известно о 13 погибших, среди которых один ребенок, и 89 раненых, среди которых 11 детей.