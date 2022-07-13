Ракетный удар по Запорожью. Семь человек получили ранения — Офис президента 13 июля, 17:05 Оккупанты ударили по Запорожью днем 13 июля (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В результате ракетного удара по Запорожью семь человек получили ранения, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Запорожье. Враг попал по городу. Есть попадание в одно из предприятий. Предварительно 7 человек получили ранения», — написал он в Telegram.

Он подчеркнул, что руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие и это спасло их жизни. Тимошенко также призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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Оккупанты ударили по Запорожью днем 13 июля. В городе было зафиксировано два прилета вражеских ракет.

С начала полномасштабного вторжения РФ запустила по украинским городам 2960 ракет, сообщил президент Владимир Зеленский.

Инфографика: НВ

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