Россия выпустила пять ракет по Запорожью, есть разрушения

12 августа, 20:19
Вид на ЗАЭС в Запорожской области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вид на ЗАЭС в Запорожской области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в пятницу, 12 августа, выпустили пять ракет по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух у себя в Telegram-канале.

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По словам Старуха, вражеские ракеты повредили объекты инфраструктуры в Шевченковском районе Запорожья, начался пожар. Известно об одной раненой, информация уточняется.

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В последние дни российские оккупанты участили обстрелы Запорожской АЭС в Энергодаре, которую используют для прикрытия своей военной техники, потому что ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе станции. Во время вражеских обстрелов 11 августа одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком.

https://www.youtube.com/embed/GvyCvnKbzlw
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Запорожская область Запорожье Запорожская ОГА Война России против Украины Ракетный удар

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