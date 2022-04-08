Среди жертв — двое детей. В Донецкой ОВА уточнили данные о погибших и пострадавших в результате ракетного удара по Краматорску 8 апреля, 12:38 Цей матеріал також доступний українською Среди жертв ракетного удара по Краматорску — двое детей (Фото:Владимир Зеленский/facebook.com)

В результате ракетного удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске погибли 27 человек, в том числе двое детей. Еще 30 человек получили ранения.

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Такие данные озвучила пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко, сообщает Суспільне.

«Это не все цифры, они будут значительно больше. Рашисты знали, куда они целили, эвакуация железнодорожного вокзала Краматорска происходит с 26 февраля, рашисты знали, что там ежедневно находится 1000 человек. Вчера были заблокированы 3 эвакуационных поезда, едва поезда могли отправиться по маршруту. Попытки эвакуации не прекратятся», — отметила она.

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В Укрзализныце сообщили, что в результате ракетного удара погибли 30 человек, еще 100 пострадали.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы Искандера.



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