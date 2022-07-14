Ракетный удар по Виннице зацепил диагностическую клинику: погибли все, кто был внутри

14 июля, 14:00
Винницкий облсовет рассказал о последствиях удара по диагностической клинике (Фото:ГСЧС)

Винницкий облсовет рассказал о последствиях удара по диагностической клинике (Фото:ГСЧС)

Ракетный удар по Виннице зацепил диагностическую клинику, которая находилась в одноэтажном здании. Погибли все, кто находился внутри.

Об этом сообщается в Telegram-канале Винницкого областного совета.

«Появилась информация, что ракетным ударом в Виннице зацепило диагностическую клинику (одноэтажка). Предварительно все, кто был внутри клиники, погибли. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

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Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

Российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.

https://www.youtube.com/watch?v=6yMWODeHwGs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Винница Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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