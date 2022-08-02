Боролся за жизнь в течение 20 дней. В Виннице умер детский врач, пострадавший в результате ракетного удара
Врач Павел Ковальчук боролся за жизнь в течение двадцати дней (Фото:Нейромед/Facebook)
В Виннице до 27 возросло количество жертв ракетного удара российских оккупантов, который произошел 14 июля.
На странице клиники Нейромед в Facebook сообщается, что в больнице умер детский врач Павел Ковальчук.
«Он мужественно боролся за свою жизнь в течение двадцати дней после рашистского теракта в Виннице 14 июля, но многочисленные ожоги и ранения оказались очень тяжелыми», — говорится в сообщении.
14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города, где в это время находилось много людей.
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