Боролся за жизнь в течение 20 дней. В Виннице умер детский врач, пострадавший в результате ракетного удара 2 августа, 13:28 Врач Павел Ковальчук боролся за жизнь в течение двадцати дней (Фото:Нейромед/Facebook)

В Виннице до 27 возросло количество жертв ракетного удара российских оккупантов, который произошел 14 июля.

На странице клиники Нейромед в Facebook сообщается, что в больнице умер детский врач Павел Ковальчук.

«Он мужественно боролся за свою жизнь в течение двадцати дней после рашистского теракта в Виннице 14 июля, но многочисленные ожоги и ранения оказались очень тяжелыми», — говорится в сообщении.

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14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города, где в это время находилось много людей.



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