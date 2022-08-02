Боролся за жизнь в течение 20 дней. В Виннице умер детский врач, пострадавший в результате ракетного удара

2 августа, 13:28
Врач Павел Ковальчук боролся за жизнь в течение двадцати дней (Фото:Нейромед/Facebook)

Врач Павел Ковальчук боролся за жизнь в течение двадцати дней (Фото:Нейромед/Facebook)

В Виннице до 27 возросло количество жертв ракетного удара российских оккупантов, который произошел 14 июля.

На странице клиники Нейромед в Facebook сообщается, что в больнице умер детский врач Павел Ковальчук.

«Он мужественно боролся за свою жизнь в течение двадцати дней после рашистского теракта в Виннице 14 июля, но многочисленные ожоги и ранения оказались очень тяжелыми», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/neuromed.ua/photos/a.2156373231129520/4817803838319766

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города, где в это время находилось много людей.

https://www.youtube.com/watch?v=UxpxVzA7Ns4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Винница Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Украина наконец-то начала морской экспорт зерна (Фото:Олександр Кубраков / Facebook)
Сюжет
Зерновая победа /
Что даст Украине возобновление экспорта продовольствия по морю — разбор
2 августа, 08:45
Экономика
Скандинавская диета была специально разработана, чтобы произвести революцию в скандинавской кухне (Фото:Louis Hansel/Unsplash)
Питаться по-скандинавски /
Почему новая популярная диета может быть лучше знаменитой средиземноморской
2 августа, 07:00
Питание
Лучшие микроавтобусы до 10 тыс долларов (Фото:СС)
П — значит практичность /
Пять лучших пассажирских микроавтобусов до $10 тыс.
1 августа, 21:02
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X