Ракетный удар по Виннице: число погибших возросло до 17, среди жертв — двое детей

14 июля, 13:41
Число жертв ракетного удара по Виннице возросло до 17 (Фото:ГСЧС)

Число жертв ракетного удара по Виннице возросло до 17 (Фото:ГСЧС)

В результате ракетного удара российских оккупантов по Виннице погибли уже 17 человек, сообщили в Офисе генпрокурора.

«Сейчас известно о 17 погибших, в том числе двух детях. Несколько десятков человек получили ранения. Значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Видео дня

Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и экстренные службы.

При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

Российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.

https://www.youtube.com/watch?v=6yMWODeHwGs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Винница Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Владелец ПК Пожмашина Олег Аверьянов (Фото:Пожмашина)
«30 вагонов оборудования» /
Интервью с владельцем завода Пожмашина о релокации с Черниговщины — история переселения
14 июля, 12:10
Компании / Рынки
Алексей Данилов на острове Змеиный в августе 2021 года (Фото:Алексей Данилов/Facebook)
«В РФ нервничают из-за успехов ВСУ» /
Разговор с Даниловым — об освобождении Украины, точке невозврата в войне и скандальной публикации в FT
14 июля, 08:39
События
По словам Одиль Рено-Бассо, в этом году ЕБРР планирует выделить Украине более 1 млрд евро (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)
Надеюсь, мы справимся /
Президент ЕБРР — о том, как война разрушает экономику ЕС и участии банка в восстановлении Украины. Интервью НВ
14 июля, 07:45
Экономика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X