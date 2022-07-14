Ракетный удар по Виннице: число погибших возросло до 17, среди жертв — двое детей 14 июля, 13:41 Число жертв ракетного удара по Виннице возросло до 17 (Фото:ГСЧС)

В результате ракетного удара российских оккупантов по Виннице погибли уже 17 человек, сообщили в Офисе генпрокурора.

«Сейчас известно о 17 погибших, в том числе двух детях. Несколько десятков человек получили ранения. Значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

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Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и экстренные службы.

При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

Российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.



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