РФ нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Житомирской и Хмельницкой областях

10 октября, 10:25
Поделиться:
РФ бьет по крупным украинским городам (Фото:Воздушное командование Восток)

РФ бьет по крупным украинским городам (Фото:Воздушное командование Восток)

Утром в понедельник, 10 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Житомирской областях.

Как сообщили в Житомирской ОВА в Telegram, часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Глава ОВА Сергей Гамалий уточнил, что в результате прилетов на территории Хмельницкой ОТГ есть перебои со снабжением электроэнергией.

Видео дня

Утром 10 октября РФ нанесла массированный ракетный удар по украинским городам.

В Киеве ракеты попали по центру города и объектам инфраструктуры в разных районах столицы. Спасатели сообщили о жертвах и раненых, горят авто. Их количество не называется.

https://www.youtube.com/embed/4ih17exXEkM

Во Львовской области российские оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры.

В ряде областей слышны взрывы, работает ПВО.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Она длится уже почти три часа.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Хмельницкая область Житомирская область Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X