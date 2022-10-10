РФ нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Житомирской и Хмельницкой областях
РФ бьет по крупным украинским городам (Фото:Воздушное командование Восток)
Утром в понедельник, 10 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Житомирской областях.
Как сообщили в Житомирской ОВА в Telegram, часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются.
Глава ОВА Сергей Гамалий уточнил, что в результате прилетов на территории Хмельницкой ОТГ есть перебои со снабжением электроэнергией.
Утром 10 октября РФ нанесла массированный ракетный удар по украинским городам.
В Киеве ракеты попали по центру города и объектам инфраструктуры в разных районах столицы. Спасатели сообщили о жертвах и раненых, горят авто. Их количество не называется.
Во Львовской области российские оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры.
В ряде областей слышны взрывы, работает ПВО.
Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Она длится уже почти три часа.