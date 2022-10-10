РФ нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Житомирской и Хмельницкой областях 10 октября, 10:25 РФ бьет по крупным украинским городам (Фото:Воздушное командование Восток)

Утром в понедельник, 10 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Житомирской областях.

Как сообщили в Житомирской ОВА в Telegram, часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Глава ОВА Сергей Гамалий уточнил, что в результате прилетов на территории Хмельницкой ОТГ есть перебои со снабжением электроэнергией.

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Утром 10 октября РФ нанесла массированный ракетный удар по украинским городам.

В Киеве ракеты попали по центру города и объектам инфраструктуры в разных районах столицы. Спасатели сообщили о жертвах и раненых, горят авто. Их количество не называется.

Во Львовской области российские оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры.

В ряде областей слышны взрывы, работает ПВО.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Она длится уже почти три часа.