Что было бы, если бы все 70 российских ракет 23 ноября попали в цель — обозреватель ИС 25 ноября, 16:33 По словам обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко, если бы все 70 российских ракет 23 ноября попали в цель, блэкаут в украинских городах мог бы продолжаться месяц (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Радио НВ объяснил, что было бы, если бы все 70 российских ракет 23 ноября попали в цель.

«Что было бы, если бы все 70 ракет попали в свои цели? Это был бы коллапс, это был бы действительно, скажем так, конец цивилизации не на сутки, не на 48 часов, а на недели, а, пожалуй, и на месяц», — сказал Коваленко Радио НВ.

Видео дня

Он отметил, что за счет ЗРК иностранного происхождения, РЛС и другого оборудования Украина повышает эффективность уничтожения российских ракет.

Однако даже самая современная ПВО, по словам обозревателя Информационного сопротивления, «не отрабатывала в условиях прорыва».

«Западная ПВО ни разу еще не сталкивалась с идущим элементом прорыва, когда используется большое количество объектов для прорыва ПВО — 70−80 до сотни и более. Тот эффект, который мы сегодня имеем, и работа, которую делают наши операторы ПВО, — это за пределом их возможностей», — сказал Коваленко.

Во время российской ракетной атаки 23 ноября силы ПВО сбили 51 из 70 крылатых ракет РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что оккупанты направили по Киеву 31 ракету, из которых 21 — была сбита.

После ракетных ударов 23 ноября энергосистема Украины впервые пережила блэкаут. Ее восстановление все еще продолжается.

