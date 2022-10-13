Военная эффективность нулевая и даже обратная. Израильский офицер оценил массированный удар РФ по Украине

13 октября, 19:16
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Загоревшийся в результате российского ракетного удара автомобиль в центре Киева, 10 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Загоревшийся в результате российского ракетного удара автомобиль в центре Киева, 10 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ заявил, что массированный удар РФ по Украине 10 октября имел нулевую и даже обратную военную эффективность.

Как отметил Левин в эфире Радио НВ, Путин отдал приказ нанести его, «потому что у него нет никаких других инструментов», а ему «нужно показать перед силовым аппаратом, что Министерство обороны работает, что ситуация с Крымским мостом плюс постоянные неудачи на фронте не останутся без ответа».

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«При этом военная эффективность здесь нулевая и даже обратная. Мы видим обещания большей поддержки со стороны западных партнеров, больше консолидации, сплоченности вокруг Украины и в самой Украине, конечно же. Это еще больше озлобляет людей, еще больше подхлестывает их идти добровольцами в армию, волонтерить, переводить деньги волонтерам и так далее», — констатировал военный эксперт.

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Он также назвал российский удар по Украине 10 октября «театральным шоу исключительно для внутреннего потребления».

Издание Forbes подсчитало, что российские военные в течение 10 октября выпустили по Украине ракет и беспилотников на сумму от 400 до 700 миллионов долларов.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 10 октября сообщил, что за сутки оккупанты нанесли по Украине больше 84 ракетных и авиаударов, используя крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Воздушные Силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 43 вражеских крылатых ракеты и 13 беспилотников.

В результате ракетных ударов РФ по ряду областей Украины погибли 20 человек, еще 108 человек пострадали.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины Ракетный удар

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