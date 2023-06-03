Есть две причины. Специалист — о том, почему Россия стала все чаще обстреливать Киев Искандерами

3 июня, 10:42
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У российской армии есть две причины обстреливать Киев Искандерами, одна из них — поиск ЗРК Patriot, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко (Фото:Vitaly Kuzmin via wikipedia.org)

У российской армии есть две причины обстреливать Киев Искандерами, одна из них — поиск ЗРК Patriot, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко (Фото:Vitaly Kuzmin via wikipedia.org)

Автор: Роман Фещенко

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, назвал NV причины, по которым враг активизировал атаки на столицу баллистическими ракетами.

Главная причина, почему армия РФ именно сейчас стала усиленно использовать баллистические ракеты против Киева, это — поиск места расположения зенитного ракетного комплекса Patriot, считает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление. «Он стал для агрессора фетишем», — утверждает Коваленко.

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Теги:   Россия Киев Вооружение Украина Российско-украинская война ЗРК Patriot Искандер российский терроризм ПВО Украины ракетный обстрел

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