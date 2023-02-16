Ночная массированная атака РФ: ракеты оккупантов попали в объект инфраструктуры в Кировоградской области 16 февраля, 08:44 О последствиях вражеских «прилетов» не сообщается (Фото:Андрей Райкович/Telegram)

Во время массированного ракетного удара РФ по Украине в ночь на четверг, 16 февраля, зафиксированы попадания в объект инфраструктуры в Кировградской области.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram.

«Беспокойная ночь. Пережили очередную ракетную атаку противника. Под утро — прилеты в объект инфраструктуры в Кропивницком районе», — отметил он.

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Глава ОВА добавил, что на месте действуют оперативные службы.

Обошлось без жертв.

Другие подробности Райкович не сообщил.

В ночь на 16 февраля РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину, выпустив 32 ракеты морского и воздушного базирования, среди них были Калибры. Силам украинской ПВО удалось сбить 16 ракет.

Власти Львовской области сообщили о прилете в объект критической инфраструктуры.

В Павлограде Днепропетровской области ракеты попали в промышленное предприятие и по жилому сектору, разрушив семь частных домов. Погибла женщина, еще семь человек получили ранения.

Накануне российские оккупанты запустили воздушные шары, вероятно, чтобы истощить украинскую ПВО и провести разведку. Шесть таких целей было зафиксировано над Киевом.