Истории спасенных. Жители Кременчуга, уцелевшие после ракетного удара, не понимают, почему россияне выбрали ТРЦ целью — репортаж BBC 29 июня, 15:42 В момент удара Максим работал в магазине электроники (Фото:ВВС)

27 июня две российские ракеты поразили Кременчуг Полтавской области, одна из них разрушила популярный торгово-развлекательный центр Амстор, где находилось много горожан. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетный удар следует признать терактом. Возле ТРЦ создан мемориал в память о погибших, а уцелевшие делятся воспоминаниями о пережитом ужасе, передает с места событий корреспондент BBC.



26-річний Максим Мусієнко у понеділок працював у магазині електроніки в ТРЦ Кременчука, допомагаючи клієнтам вибирати кондиціонери для боротьби з літньою спекою.

За його словами, на той момент у магазині було близько 100 покупців.

«Ми працювали. У магазині було багато людей, але після цього я нічого не пам’ятаю», — каже він.

О 16:00 російська ракета поцілила у торговий центр у центрі міста. Щонайменше 20 людей загинули, 59 отримали поранення. Очікується, що кількість загиблих може зрости.

«Торговий центр для росіян не являє небезпеки. Ми думали, що ми далеко від кордону», — каже Максим.

У нього осколкове поранення, струс мозку та численні подряпини.

Його дружина Вікторія сидить поруч із ним у лікарні. Вони щойно відсвяткували свою річницю весілля, а наступного тижня у неї день народження.

Коли пролунав вибух, вона була вдома і миттєво спробувала зателефонувати чоловікові, побоюючись найгіршого.

«Він відповів і сказав, що опинився в центрі пожежі», — каже вона.

Дістатися до ТЦ Вікторії допомогли сусіди.

«Все було чорне, а потім сусіди сказали, що він у лікарні», — розповідає вона.

«Ми ні до кого не вторгалися, ми просто хочемо жити», — додає Максим.

У сусідній кімнаті чоловік, який назвався Миколою, згадує, як опритомнів у руїнах поруч із дружиною.

«Ми намагалися вибратися. Я допоміг дружині і допоміг дівчині по дорозі. Я бачив людей, які лежали, деякі не реагували. Вогонь ставав дедалі сильнішим, а я йшов по склу», — додає він.

Його дружина також лежить у лікарні. Микола пише їй кожні дві години.

«Я не думав, що це станеться, — каже він. — Я думав, що вони намагаються зруйнувати нашу інфраструктуру. Навіть не думав, що вони вдарять у торговий центр. Там жінки та діти. Це безпечне місце».

Тепер це «безпечне місце» — понівечені руїни. Рятувальники все ще працюють на місці події, намагаючись розібрати завали.

Президент України Володимир Зеленський вважає напад «нахабним терористичним актом», а лідери країн G7 назвали невибіркові напади на мирних жителів воєнним злочином.

Поруч із рештками будівлі організували меморіал. Багато людей приходять сюди, щоб запалити свічку, покласти квіти та вшанувати. Інші чекають новин про зниклих безвісти.

У жінки на ім'я Анна навернулися сльози, коли вона розповіла ВВС, що в аптеці торгового центру у неї працюють друзі.

«Всі мої друзі там молоді, до 30 років. Мій син мав бути там, — сказала вона. — Що вони роблять? Нас убивають. Я хочу, щоб вони [Росія] взяли на себе відповідальність».

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!