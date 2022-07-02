Зеленский об обстреле в Одесской области: целенаправленный российский террор, а не какие-то ошибки 2 июля, 00:08 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

В Одесской области продолжается разбор завалов после российского ракетного удара по Сергеевке. Это сознательный, целеустремленный российский террор, а не ошибки или случайное попадание ракет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

«Я подчеркиваю: это сознательный, целеустремленный российский террор, а не какие-то ошибки или случайное попадание ракет. Убиты четыре человека из одной семьи… Убитый парень, 12 лет, звали Дмитрий… В настоящее время всего в списке погибших — 21 человек, около 40 — ранены. Цифры менялись и меняются весь день, к сожалению, количество погибших растет», - сказал президент.



Он добавил, что одновременно с ракетами по Сергеевке были запущены ракеты по Затоке. Сразу 12 ракет ударили по Николаеву - по разным объектам в городе.

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«Это только за одну ночь и утро… Мои соболезнования всем родным, близким всех, чьи жизни были унесены такими ударами», — добавил Зеленский.



В ночь на пятницу, 1 июля, российские бомбардировщики Ту-22 нанесли удары сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 Буря на территории Одесской области. Они попали в девятиэтажный жилой дом и две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе. Погиб не менее 21 человек, 40 ранены.

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