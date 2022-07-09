В результате ракетных обстрелов Сергеевки погиб еще один человек

9 июля, 03:06
В результате атаки по Сергеевке погибли 22 человека (Фото:ГСЧС)

В результате атаки по Сергеевке погибли 22 человека (Фото:ГСЧС)

В больнице 7 июля умер 53-летний сотрудник базы отдыха, пострадавший во время ракетных обстрелов Сергеевки оккупантами.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Таким образом, количество погибших от ракетных ударов по Одесской области 1 июля возросло до 22.

1 июля российские бомбардировщики Ту-22 нанесли удары сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 Буря по курорту в Одесской области.

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Перед этим было известно, что в результате атаки в общей сложности погиб 21 человек. 16 гражданских погибли из-за попадания ракеты в многоэтажку в Сергеевке, еще 37 пострадали, в том числе шестеро детей. Еще пять человек погибли из-за ракетного удара по одной из баз отдыха в этом же поселке, один человек пострадал. На территории базы частично разрушены трехэтажные и четырехэтажные здания.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Одесская область Российская агрессия Война России против Украины Ракетный удар

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