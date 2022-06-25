Ракетные удары по Сарнам. Оккупанты убили троих человек, еще четыре жителя получили ранения — глава Ровенской ОВА
Последствия атаки российских оккупантов на объекты гражданской инфраструктуры в Сарнах (Фото:Скриншот видео Виталий Коваль/Ровенская ОВА via Telegram)
В результате ракетных ударов российских оккупантов по гражданской инфраструктуре города Сарны в субботу, 25 июня, предварительно, погибли три человека. Еще четырех местных жителей госпитализировали, двое — в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Он рассказал, что две ракеты попали в два объекта инфраструктуры: СТО с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей.
«По предварительным данным, трое погибших. Четверо пострадавших находятся в больнице, двое из них — в тяжелом состоянии», — заявил Коваль.
Глава ОВА добавил: под завалами еще могут быть люди, работы по поиску продолжаются. На месте работают ГСЧС и представители всех силовых структур.
В ночь на 25 июня россияне выпустили по Украине более 50 ракет. В ходе массированной атаки они впервые применили с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также возобновили пуски ракет из оперативно-тактических комплексов Искандер. В частности, ракетные удары зафиксировали по объектам во Львовской, Житомирской и Черниговской областях. Над Хмельницкой и Киевской областями ПВО сбила ракеты.
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