Ракетные удары по Сарнам. Оккупанты убили троих человек, еще четыре жителя получили ранения — глава Ровенской ОВА 25 июня, 21:56 Цей матеріал також доступний українською Последствия атаки российских оккупантов на объекты гражданской инфраструктуры в Сарнах (Фото:Скриншот видео Виталий Коваль/Ровенская ОВА via Telegram)

В результате ракетных ударов российских оккупантов по гражданской инфраструктуре города Сарны в субботу, 25 июня, предварительно, погибли три человека. Еще четырех местных жителей госпитализировали, двое — в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Он рассказал, что две ракеты попали в два объекта инфраструктуры: СТО с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей.

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«По предварительным данным, трое погибших. Четверо пострадавших находятся в больнице, двое из них — в тяжелом состоянии», — заявил Коваль.

Глава ОВА добавил: под завалами еще могут быть люди, работы по поиску продолжаются. На месте работают ГСЧС и представители всех силовых структур.

В ночь на 25 июня россияне выпустили по Украине более 50 ракет. В ходе массированной атаки они впервые применили с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также возобновили пуски ракет из оперативно-тактических комплексов Искандер. В частности, ракетные удары зафиксировали по объектам во Львовской, Житомирской и Черниговской областях. Над Хмельницкой и Киевской областями ПВО сбила ракеты.



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