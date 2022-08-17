«Демонстрирует бессилие агрессора». Зеленский отреагировал на ракетный удар России по общежитию в Харькове

17 августа, 22:45
Последствия ракетного удара России по Салтовскому району Харькова, 17 августа 2022 года (Фото:скриншот видео / Zelenskiy / Official via Telegram)

Последствия ракетного удара России по Салтовскому району Харькова, 17 августа 2022 года (Фото:скриншот видео / Zelenskiy / Official via Telegram)

Российские оккупанты вечером в среду, 17 августа, нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова.

Обновлено в 23:20. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-под завалов разрушенного дома достали четырех человек, известно о шести погибших и 13 раненых.

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Президент Владимир Зеленский опубликовал в Facebook видео с места ракетной атаки. Здание общежития полностью разрушено.

«Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующего бессилие агрессора. Не простим, отомстим», — подчеркнул он.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/823694745672151

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате ракетного удара по Салтовке погибли шесть человек, 16 получили ранения. Перед этим мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на месте удара начался сильный пожар в жилом здании.

Харьков и область каждый день подвергаются российским обстрелам. В Харьковской областной прокуратуре 7 августа сообщили, что из-за действий оккупантов в области погибли более 1000 мирных жителей, в два раза больше — ранены. Среди погибших 50 детей.

https://www.youtube.com/embed/NH002K75FAg
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Харьков Ракетные удары Владимир Зеленский Военные преступления РФ Олег Синегубов Ракетный удар Салтовка

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