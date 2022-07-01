Ракетный удар по курортному поселку Сергеевка. Из-под завалов спасли восемь человек в Одесской области — ГСЧС

1 июля, 18:22
Известно о 21 погибшем и 39 пострадавших (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)

Известно о 21 погибшем и 39 пострадавших (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)

Сотрудники ГСЧС в Одесской области спасли восемь человек, которые оказались под завалами в результате российских ракетных ударов по курортному поселку Сергеевка, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Спасены 8 человек из них 3 ребенка (7 человек — жилой дом, из них 3 детей и 1 человек — база отдыха). Работы продолжаются, на месте происшествия работают психологи ГСЧС», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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В ГСЧС добавили, что по состоянию на 17:05, известно о 21 погибшем, 16 из которых находились в жилом доме, а 5 — на базе отдыха. Также известно о 39 пострадавших.

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В ночь на пятницу, 1 июля, Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в девятиэтажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.

Сергеевка — поселок городского типа в 77 километрах от Одессы. В поселке расположен крупный климатический курорт, известный, в том числе своими минеральными ваннами из обладающей лечебными свойствами воды Шаболатского лимана. В Сергеевке находится множество баз отдыха.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Одесская область Российская агрессия ГСЧС Белгород-Днестровский

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