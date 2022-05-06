Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Одесскому району — ОВА

6 мая, 21:59
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Одесса, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Одесса, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что российские войска ближе к вечеру 6 мая совершили два ракетных удара по Одесскому району, в результате никто не пострадал.

Война России против Украины — главные события 6 мая

В обращении, опубликованном в Telegram-канале, Марченко призвал доверять только официальным сообщениям и напомнил, что комендантский час будет действовать по всей территории Одесской области с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая.

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Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук у себя в Facebook подчеркнул, что последствия ракетного удара России по области были бы намного хуже, если бы не работа сил ПВО.

Утром 6 мая в ОК Юг сообщали, что украинская ПВО уничтожила российскую ракету над Белгород-Днестровским.

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https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/videos/1816482305208395
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Одесская область Одесса ПВО Ракетные удары Война России против Украины Ракетный удар ПВО Украины

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