Детали об ударе по Одессе: травмированы четверо детей, уничтожены офисы, жилые дома и автомобили — МВД и Офис генпрокурора 23 июля, 12:00 Люди пробираются сквозь завалы после российского ракетного удара по Одессе (Фото:REUTERS/Nina Liashonok)

Глава МВД Игорь Клименко и Офис генпрокурора опубликовали подробности о крупнейшем ракетном ударе России по центру Одессы.

«В результате ночных обстрелов погиб мужчина 1974 года рождения. Его посекло осколками. 22 человека травмированы. Среди них 4 детей: 11, 12 лет и двое 17-ти летних», — написал Клименко в своем Telegram-канале.

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Также глава МВД опубликовал видео с последствиями ракетного удара.

В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что, по предварительным данным, стреляли ракетами Калибр, Х-22, Оникс, Искандер-К и Искандер-М.

Погиб 49-летний мужчина и по меньшей мере 19 человек получили множественные осколочные ранения, среди них четверо детей. Информация о пострадавших уточняется.

Из-за атаки врага повреждено и разрушено значительное количество гражданских объектов. Многоквартирные и частные дома, офисные помещения, автомобили и Спасо-Преображенский собор.

В Генпрокуратуре опубликовали ряд фото с последствиями обстрела.

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.