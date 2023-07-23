«Благословение Гундяева — это проклятие». Митрополит Епифаний жестко прокомментировал разрушение собора в Одессе 23 июля, 14:53 Разрушения в Спасо-Преображенском соборе в Одессе (Фото:REUTERS/Nina Liashonok)

Глава ПЦУ Митрополит Епифаний жестко прокомментировал разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате российского ракетного обстрела.

Его комментарий опубликовал на своей странице в Facebook митрополит Белоцерковский Евстратий Зоря.

«Глубоко поражает и огорчает очередное проявление сатанинской злобы „русского мира“ — разрушение собора в Одессе. Это ныне изуродованное в результате российской атаки духовное и архитектурное украшение южной жемчужины Украины пополнило число несколько сотен украинских храмов, уничтоженных или поврежденных в результате агрессии РФ», — приводит Зоря заявление Епифания.

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Предстоятель ПЦУ напомнил, что в 2010 году Спасо-Преображенский собор в Одессе «с большой помпезностью открывал глава РПЦ Гундяев».

«А сейчас те, кого он в дальнейшем благословляет вести войну против Украины, посылают ракеты и другие орудия убийства на Одессу, на другие города и села Украины, чтобы убивать и разрушать. Благословение Гундяева — это проклятие, слова его — оправдание беззакония, и действия его — служение империи зла», — заявил он.

Епифаний выразил соболезнования тем, кто пострадал в Одессе от российской атаки и пожелал «всем, кто до сих пор считает Гундяева духовным своим вождем, особенно здесь, в Украине — прозреть и наконец прекратить потакание злу».

Тем временем глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий прокомментировал обстрел Одессы 23 июля неоднозначно, намекнув на версию роспропаганды о том, что причиной разрушений стала не российская ракета, а украинская ПВО.

«Любой, кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя» — заявил Онуфрий, комментируя разрушения в Одессе.

В своем обращении он ни разу не заявил о причастности российской стороны и не осудил действия российской армии, которая в очередной раз атаковала Одессу.

Ранее Минобороны РФ и российские пропагандисты заявили, что удар по Преображенскому собору в Одессе нанесла украинская ПВО. Там заявили, что их «высокоточное оружие» ударило в Одессе по «объектам, где готовились теракты против РФ», а на собор, по версии роспропаганды, упала украинская ракета ЗРК.

В ночь на 23 июля российские войска нанесли масштабный удар по историческому центру Одессы. Ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

В результате атаки погиб гражданский мужчина 1974 года рождения и пострадали 22 человека, среди которых четверо — дети.