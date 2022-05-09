Россия нанесла новые ракетные удары по Одессе — ОК Юг 9 мая, 22:40 Цей матеріал також доступний українською Одесса, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В Оперативном командовании Юг сообщили, что вечером 9 мая продолжается ракетная атака под Одессе, пишет Суспільне.

Война России против Украины — главные события 9 мая

После 22:30 в городе прозвучало по меньшей мере три взрыва, сообщает корреспондентка НВ Одесса. В Одессе продолжается воздушная тревога, жителей призывают не покидать укрытия.

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Спикер Одесской ВА Сергей Братчук сказал изданию hromadske, что в результате российского удара начался пожар в одном из ТРЦ.

Объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга Украины опубликовал видео последствий ракетного удара. Вероятно, речь идет о предыдущем ударе, когда оккупанты попали в объект туристической инфраструктуры.

Утром 9 мая Россия нанесла удар по Одесской области четырьмя ракетами типа Оникс. В результате никто не пострадал, был поврежден объект инфраструктуры.

Вечером в оперативном командовании Юг сообщили, что вражеский самолет стратегической авиации Ту-22 выпустил по объектам в Одесской области три ракеты типа Кинжал, пострадали два человека. Оккупанты разрушили пять объектов туристической инфраструктуры.

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