Спасо-Преображенский собор может обвалиться после ракетной атаки россиян на Одессу 24 июля, 19:29 Вид собора после ракетной атаки россиян (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Одна из стен Спасо-Преображенского собора в Одессе, который был разрушен из-за ракетной атаки российских оккупантов, имеет нестабильное положение, поэтому может произойти внезапное обрушение.

Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в Одесском городском совете в Telegram.

В городском совете отметили, что мэр Одессы Геннадий Труханов провел оперативное совещание по вопросу противоаварийных работ в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, который был разрушен из-за ракетной атаки на Одессу 23 июля.



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Сейчас эксперты фиксируют, что одна из стен имеет нестабильное положение и может произойти внезапный и неуправляемый обвал. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки начать работы.



Эксперты сообщили, что сначала необходимо демонтировать аварийно-опасный участок стены. А потом сделать кровлю, чтобы избежать затопления в случае дождя.



Труханов рассказал, что все действия согласовываются с владельцем здания.



Он также отметил, что нужна помощь священнослужителей для работы с прихожанами.



«Люди идут с открытым сердцем, но надо понимать, что есть аварийные участки, которые могут нести угрозу. Поэтому мы будем работать вместе, соблюдая все процедуры», — подчеркнул Труханов.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО . В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — самый большой православный храм Одессы, который был заложен еще в 1794 году. Собор разрушили при Сталине, а в 2005 году его восстановили.

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщало, что российские оккупанты во время ракетной атаки на Одессу повредили почти 30 памятников культурного наследия. Украина призывает мир помочь с их восстановлением.