Ракетная атака РФ на общежитие в Харькове: в доме жили люди с нарушениями слуха 18 августа, 16:21 Последствия ракетного удара России по жилому дому в Харькове, 18 августа 2022 года (Фото:Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook)

Среди жителей трехэтажного дома в Харькове, который российские оккупанты разрушили ракетным ударом, были люди с нарушениями слуха.

Советница главы Харьковского облсовета и волонтерка Наталья Попова написала в Facebook, что, предварительно, неслышащие люди были среди тех пострадавших, кому оказали помощь на месте, власти ждут данные из больниц.



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«Они даже не могли услышать тревогу… Они же не могут отозваться во время объявления тишины спасателями», — добавила она.

Укринформ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА пишет, что россияне разрушили бывшее общежитие для людей с нарушениями слуха. Сейчас это просто жилой дом, в котором жили несколько человек с нарушениями слуха. Так, из-под завалов дома спасли 25-летнюю неслышащую женщину.

Предварительно, в результате ночного ракетного удара российских оккупантов по Харькову погибли 12 человек, среди которых ребенок, 45 — пострадали. В ГСЧС добавили, что многие из погибших — пожилые люди и с инвалидностью.

Поздно вечером 17 августа войска РФ нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер.

Утром в четверг, 18 августа, страна-террорист РФ нанесла еще один удар по Слободскому району Харькова, пострадали общежитие и административное здание, начался крупный пожар.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что минувшая ночь стала для региона одной из самых трагических с начала полномасштабной войны. 19 августа в Харькове объявлен траур по погибшим.



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