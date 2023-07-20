В Николаеве завершили разбор завалов трехэтажки — ГСЧС

20 июля, 20:35
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В результате вражеского обстрела погибли два человека, еще 18 пострадали (Фото:пресс-служба ГСЧС)

В результате вражеского обстрела погибли два человека, еще 18 пострадали (Фото:пресс-служба ГСЧС)

В Николаеве спасатели завершили разбор завалов трехэтажного здания, которое было разрушено в результате российского ракетного удара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Поисково-спасательные работы завершены», — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что всего в результате российского обстрела погибли два человека, еще 18 пострадали.

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В ночь на 20 июля российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по югу Украины, под ударом оказались Одесса и Николаев.

Во время атаки были применены ракеты Х-22, Оникс, Калибр, Искандер и «шахеды».

В Николаеве в результате атаки россиян по жилым домам погибли супруги. В Одессе известно об одном погибшем.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Николаев Обстрел Ракетный удар

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