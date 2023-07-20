В Николаеве завершили разбор завалов трехэтажки — ГСЧС
В результате вражеского обстрела погибли два человека, еще 18 пострадали (Фото:пресс-служба ГСЧС)
В Николаеве спасатели завершили разбор завалов трехэтажного здания, которое было разрушено в результате российского ракетного удара.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«Поисково-спасательные работы завершены», — говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что всего в результате российского обстрела погибли два человека, еще 18 пострадали.
В ночь на 20 июля российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по югу Украины, под ударом оказались Одесса и Николаев.
Во время атаки были применены ракеты Х-22, Оникс, Калибр, Искандер и «шахеды».
В Николаеве в результате атаки россиян по жилым домам погибли супруги. В Одессе известно об одном погибшем.